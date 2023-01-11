الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص يترأس لقاء خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا

تراس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها "لقاء خدام وخادمات اسرة القديسة أغاثا"، وذلك ببيت مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية - بمنهري.

جاء ذلك بحضور القس ساويرس رشدي مسئول الخدمة، وأيضًا بحضور خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا وألقى نيافته كلمة روحية للخدام.

وفي سياق آخر استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص" تهنئة عيد الميلاد المجيد" بدير مار مينا العجايبي بمنهري.

وشمل الحضور مسؤولين من الدولة، حيث توافد الكثير لتقديم التهنئة من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني وكثير من أبناء الإيبارشية.

وترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها خدمة صلاة القداس الإلهي "ليلة عيد الميلاد المجيد" بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية "المطرانية".

وشارك نيافته الصلاة آباء كهنة الكنيسة، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "دروس من الميلاد".

وقام نيافته بتقديم خالص الشكر لكل المهنئين بعيد الميلاد المجيد، حيث توافد على المطرانية المسؤوليين من المحافظة ومديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني بالمنيا، وكذلك مجموعة من الشيوخ من الأوقاف والأزهر وكذلك وفود من جهات كثيرة حكومية ونقابية وحزبية، كما حضر الصلاة أعضاء حزب مستقبل وطن بأبوقرقاص وكذلك ممثلين عن نقابة المحامين بأبوقرقاص.