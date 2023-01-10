الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سمير فرج يكشف السيناريوهات القادمة لـ الأزمة الروسية الأوكرانية (فيديو)

سمير فرج
سمير فرج

أوضح اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، السيناريوهات القادمة للأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا إنه توجد ثلاثة سيناريوهات خاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن السيناريو الأول يتضمن الموقف الحالي من اليوم وحتى الربيع القادم، وفيما يتعلق بالجانب الروسي، تستمر روسيا في تمسك قواتها بالمواقع التي وصلت إليها، وتستمر في تدمير البنية التحتية، ووقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، واستمرار حرب الغاز، وفيما يتعلق بالجانب الأوكراني، فإنه سوف يعمل على محاولة استعادة أراضيه ورفع الروح المعنوية ومفاوضات سلام في فبراير القادم والتدريب على الأسلحة الجديدة واستمرار طلب الدعم العسكري والمادي من الناتو وأمريكا. 

وأوضح أنه فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، فإن أمريكا ستعمل على دعم أوكرانيا، ومحاولة بدء مفاوضات سلام، والرئيس الأمريكي والكونجرس"البطة العرجاء"، وإعلان بايدن دخوله الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن مفتاح الحل في يد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى هناك قتالًا عنيفًا في باخموت بين تمسك الجيش الأوكراني واستماتة القوات الروسية للسيطرة.

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عام الفلاح المصرى

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