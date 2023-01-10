«صبحى»: البطل محمود حسنى نتاج مشروع الموهبة وحقق 3 ذهبيات فى بطولة العالم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود تسويق اللاعب محمود حسني لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال والمقدمة من شركة روابط الرياضية، بحضور الكابتن محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أهمية وجود كيانات اقتصادية ورياضية كبيرة ترعى الرياضيين، بجانب مؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تنفيذ برامجهم التدريبية وفق ما هو محدد لهم، لتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

وأشار إلى دور الدولة المستمر واهتمام القيادة السياسية بدعم أبطال ولاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وتذليل كافة العقبات أمام لاعبى المنتخبات وبخاصة الجاري تأهيلهم للأوليمبياد لتحقيق ميداليات لمصر.

ولفت إلى أن اللاعب محمود حسني لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال فاز بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال والتي أقيمت في المكسيك، معربًا عن سعادته بأن اللاعب هو نتاج وثمرة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة.

ووجه اللاعب محمود حسني الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم للرياضة والرياضيين، مؤكدًا على أن تلك الرعاية هي بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات في لعبة رفع الأثقال، ودفعة قوية لتحقيق ميدالية في أوليمبياد باريس 2024.

حضر مراسم توقيع عقد الرعاية الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة، وأسرة اللاعب محمود حسني.