سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-1-2023
ينال البحث عن سعر الدولار في مصر اهتمام الكثيرين مع الارتفاع المتواصل له أمام سعر الجنيه المصري يوم تلو الأخر والرغبة في معرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 11-1-2023
في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-1-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 11-1-2023
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 27.5917 جنيه للشراء و27.6767 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
27.45 جنيه للشراء
27.50 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
27.45 جنيه للشراء
27.50 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
27.60 جنيها للشراء
27.70 جنيه للبيع
.
سعر الدولار في بنك القاهرة
27.55 جنيه للشراء
27.60 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
27.30 جنيه للشراء
27.40 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-1-2023
الجنيه الإسترليني
33.56 جنيه للشراء 33.65 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
29.94 جنيه للشراء، و30.03 جنيه للبيع
الريال السعودي
7.35 جنيه للشراء، و7.37 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
90.28 جنيه للشراء، و90.56 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
7.52 جنيه للشراء، و7.54 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.07 جنيه للشراء، و4.08 جنيه للبيع