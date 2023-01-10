البيت الأبيض: «جو بايدن» يبدأ زيارته الأولى لكندا مارس المقبل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كندا في مارس المقبل، وتعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.

وأكد البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي، أنه يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام، وفقا لـ“فرانس برس”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي و"ترودو"، ناقشا قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي.

وأوضح البيان أن الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، من خلال العقوبات.

المكسيك تستضيف بايدن وترودو فى إطار قمة «الأصدقاء الثلاثة»

ويضع قادة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التوترات التجارية القائمة بين بلدانهم جانبًا، للسعي نحو تكامل اقتصادي أعمق خلال محادثات الثلاثاء، وتشمل كذلك الأمن والهجرة.

ويستضيف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في إطار محادثات ثلاثية تعرف باسم قمة "الأصدقاء الثلاثة".

وفي حين سيطرت جهود معالجة قضية الهجرة وتهريب المخدرات على محادثات ثنائية بين لوبيز أوبرادور وبايدن، الإثنين، يتوقع أن ينتقل التركيز إلى الاقتصاد مع انضمام ترودو إليها.

وقال مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي، جايك ساليفان، إن تعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية يسمح للولايات المتحدة بأن تكون مركزًا صناعيًا كبيرًا تحدث عنه الرئيس بايدن ويعود بالفائدة أيضًا على المكسيك وكندا.