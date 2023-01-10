«عبقرية المسيح».. روبير الفارس يُناقش تفاصيل المعركة المجهولة بين الأقباط والعقاد

صدر حديثًا عن دار "روافد"، كتاب "المعركة المجهولة بين الأقباط والعقاد" للكاتب روبير الفارس، وتصدرت غلاف الكتاب لوحة للفنان المبدع شريف الجلاد، وقدم له الدكتور أبواليزيد الشرقاوي، أستاذ الأدب الحديث بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

روبير الفارس: العقاد سرق فكرة كتابه من كاتب إنجليزى وآخر فرنسى

وقال روبير الفارس، إنه ركز فى هذا الكتاب على استعراض ما تناوله كتاب "ما أغفله عبقرية المسيح" والذى صدر لكاتب غير معروف، وفند ما ذهب إليه العقاد فى كتابه "عبقرية المسيح".

وأوضح "روبير" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتاب يقع في 3 فصول؛ جاء الأول تحت عنوان "المسيح والمسيحية في فكر العقاد" والثاني "العبقريات الأهداف والنوايا" والثالث "أوراق المعركة المجهولة حول كتاب عبقرية المسيح والاتهامات التى وجهت للعقاد وردود العقاد عليها".

من كتاب "عبقرية المسيح"

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في تقديمه للكتاب، قال الدكتور أبواليزيد الشرقاوي، أستاذ الأدب الحديث بكلية دار العلوم، لا أخفي سعادتي بهذا العمل الذي يشير إلى خلاف ثقافي مميز، فالعقاد كان يتحدث عن عيسى الذي يحمل عنه صورة ذهنية تغاير في الكثير منها ما يحمله روبير الفارس مؤلف هذا الكتاب، فإذا تحدث العقاد عن عيسى فبالضرورة يتحدث عن تصوراته هو عنه لا تصور الراهب المسيحي أو رجل الدين المسيحي أو حتى المسيحي العادي عن نبيهم عيسى.