«الملا» يشارك فى المائدة المستديرة لوزراء التعدين فى الرياض

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد اليوم في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير.

وتناول اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه وزراء ومسئولون من 60 دولة، التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفًا تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015 وتأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخرًا في مصر بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وذلك من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصادياتها وممارسة أعمال التعدين بشكل مسئول وفقًا لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين إلى جانب مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية عمل المعادن الاستراتيجية وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، كما تمت مناقشة سبل تنمية القوى البشرية في مجال التعدين والقدرة على إتاحة التمويل والابتكار.

وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم لتطوير سلاسل الإمداد للمعادن اللازمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء.