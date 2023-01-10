الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا» يشارك فى المائدة المستديرة لوزراء التعدين فى الرياض

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال لقاء نظيره السعودي

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة  لوزراء التعدين الذي عقد اليوم في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير.

وتناول اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه وزراء ومسئولون من 60 دولة، التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفًا تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015 وتأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخرًا في مصر بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وذلك من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصادياتها وممارسة أعمال التعدين بشكل مسئول وفقًا لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين إلى جانب مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية عمل المعادن الاستراتيجية وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، كما تمت مناقشة سبل تنمية القوى البشرية في مجال التعدين والقدرة على إتاحة التمويل والابتكار.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم لتطوير سلاسل الإمداد للمعادن اللازمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وزراء التعدين وزير البترول السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

ملامح «الموازنة الجديدة»: لا مساس بالدعم والرواتب

متحف أحمد شوقى.. هنا عاش أمير الشعراء

السجن 10 سنوات لمشرف مكتبات قتل ربة منزل فى سوهاج

«الزراعة» تزف بشرى سارة عن انخفاض أسعار الأسماك (فيديو)

أشرف عطية: مستشفى أسوان العسكرى يستقبل حالات من المواطنين بداية من فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية