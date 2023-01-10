«تموين المنيا»: تخفيضات من 20 لـ30% على السلع داخل مبادرة «أهلًا رمضان»

قال أيمن إسماعيل، مدير تموين ملوي بالمنيا، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض "أهلًا رمضان"، على السلع الأساسية والتي تهم كل بيت مصري.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التركيز على السلع الاستراتيجية التي تهم كل المصريين.

وكشف عن الأسعار التي يتم البيع بها داخل المعرض والفرق بينها وبين الأسعار بالمحلات التجارية الأخرى، ونرصدها في الجداول التالية:

أسعار السلع داخل المبادرة

السلعة الأسعار بالجنيه الأرز وفقًا لدرجة الكسر 14- 15- 16-17 الزيت 37- 40 - 45- 50 المكرونة 6 - 7 الدقيق 15

وأكد خلال المداخلة، أن الأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل من 20 إلى 30%.

أسعار السلع خارج المبادرة

السلعة السعر بالجنيه السكر 20 الدقيق 21 الأرز 18- 20 الزيوت 50 - 60 المكرونة 10

وأكد أن أعداد المواطنين داخل المعرض تتراوح ما بين 1500 و 2000 فرد، وفي نهاية اليوم يتم عمل استعاضة وزيادة الكميات المسحوبة.