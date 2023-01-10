الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«تموين المنيا»: تخفيضات من 20 لـ30% على السلع داخل مبادرة «أهلًا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال أيمن إسماعيل، مدير تموين ملوي بالمنيا، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض "أهلًا رمضان"، على السلع الأساسية والتي تهم كل بيت مصري.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التركيز على السلع الاستراتيجية التي تهم كل المصريين.

وكشف عن الأسعار التي يتم البيع بها داخل المعرض والفرق بينها وبين الأسعار بالمحلات التجارية الأخرى، ونرصدها في الجداول التالية:

أسعار السلع داخل المبادرة

السلعةالأسعار بالجنيه
الأرز وفقًا لدرجة الكسر14- 15- 16-17
الزيت 37- 40 - 45- 50
المكرونة6 - 7
الدقيق15

وأكد خلال المداخلة، أن الأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل من 20 إلى 30%.

 أسعار السلع خارج المبادرة

السلعة السعر بالجنيه
السكر 20
الدقيق21
الأرز18- 20
الزيوت50 - 60
المكرونة 10

وأكد أن أعداد المواطنين داخل المعرض تتراوح ما بين 1500 و 2000  فرد، وفي نهاية اليوم يتم عمل استعاضة وزيادة الكميات المسحوبة.

المنيا أهل ا رمضان معارض السلع الأساسية الأسعار تخفيضات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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