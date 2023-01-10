السجن 10 سنوات لمشرف مكتبات قتل ربة منزل فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مشرف أول مكتبات، بالسجن لـ10سنوات، على خلفية اتهامه بإطلاق النيران من بندقية آلية على ربة منزل لتسقط صريعة في الحال، بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبدالحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2010 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها بعد إطلاق النار عليها من أسلحة آلية وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث اشترك مع آخرين بإطلاق النار على المجنى عليها؛ بسبب حدوث مشاجرة بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.