«كريمة» يكشف حكم الشرع فى طلب المرأة الخلع لتتزوج من رجل آخر

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم الشرع في طلب المرأة الخلع من زوجها حتى تتزوج من آخر، مؤكدًا أن لها عقوبة، لحديث الرسول عليه السلام: "أيما امرأة سألت طلاقها لغير حاجة توعدها الله بالعقاب"، ويفصل بذلك القاضي.

يطالب بتقنين الخلع كما جاء في التشريع الإسلامي

وطالب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ساعة من نيبال" الذي تقدمه الإعلامية نيبال جبر، على قناة "الحدث اليوم، بتقنين الخلع كما جاء في التشريع الإسلامي، وأن يكون كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكما أقره الفقهاء.

وأكد خلال المداخلة، أنه رغم مشروعية الخلع، إلا أن الناحية الإجرائية في مصر يوجد عليها بعض المؤاخذات مثل، أن الزوج يجب أن يصدر صيغة الطلاق، وليس القاضي كما يحدث، مستشهدًا بقول النبي محمد: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه"، فهنا أوكل النبي محمد الطلاق إلى الزوج.