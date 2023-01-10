الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماذا قال معجبو مايكل جاكسون عن تصنيفه فى «قائمة الأعظم»؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت مجلة رولينج ستون مؤخرًا قائمتها المحدثة لـ200 من أعظم المطربين في كل العصور، ووضع الفنان الأسطوري مايكل جاكسون في المرتبة الـ86 الأمر الذي أغضب معجبيه.

من بين الفنانين الآخرين الذين تم تجاهلهم من القائمة سيلين ديون، وبينك وجاستين بيبر، وجنيفر هدسون، وجانيت جاكسون، وتوني بينيت، ومادونا، ونات كينج كول، وديون وارويك، من بين آخرين.

أشارت رولينج ستون إلى أن القائمة قد تم تجميعها من قبل موظفيها والمساهمين الرئيسيين التي تشمل 100 عام من موسيقى البوب ​​كتحول عالمي مستمر، واستندت المعايير حسب المنشور، إلى الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثهم الموسيقي، وتم نشر قائمة أعظم فنان في كل العصور لأول مرة في عام 2008.

كان أفضل 3 فنانين في قائمة أفضل 10 فنانين في رولينج ستون هم أريثا فرانكلين، ويتني هيوستن، وسام كوك.

وبحسب موقع sports keedaK فقد انزعج معجبو مايكل جاكسون من تصنيف رولينج ستون له في المركز 86 في "أعظم 200 مطرب في كل العصور".

شعر بعض محبي مايكل جاكسون بالضيق بسبب ترتيبه في المرتبة الـ86 في القائمة المرغوبة، وأعربوا عن غضبهم وخيبة أملهم على تويتر، وكتب أحد المعجبين أن القائمة "يجب حرقها".

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يعتبر مايكل جاكسون الفنان الموسيقي الفردي الأكثر مبيعًا على الإطلاق، وقد حصل على العديد من الجوائز على مر السنين، بما في ذلك 15 جائزة جرامي، 6 جوائز بريت، وجائزة جولدن جلوب، من بين أمور أخرى، كما تم إدخال الفنان في قاعة مشاهير الروك آند رول مرتين.

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وأطلق الفنان الذي أشار إليه الكثيرون باسم "ملك البوب"، ألبومه الأخير بعنوان Invincible في 30 أكتوبر عام 2001 بواسطة Epic Records، وكان الألبوم هو الألبوم السادس والأخير لجاكسون، وتضمن الألبوم أيضًا أنواعًا مختلفة، بما في ذلك R & B وpop وSoul.

توفي مايكل جاكسون في عام 2009 بسبب سكتة قلبية عن عمر يناهز 50 عامًا، ووفقًا لتقارير مختلفة، كان سبب السكتة القلبية نتيجة المهدئات ومخدر يسمى Propofol، والذي كان يدار من قبل طبيبه كونراد موراي. وخلص لاحقًا إلى أن الوفاة كانت جريمة قتل، واتهم طبيبه بالقتل غير العمد في نوفمبر 2011.

مايكل جاكسون مجلة رولينج ستون رولينج ستون معجبو مايكل جاكسون أعظم 200 مطرب

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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