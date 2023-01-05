الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مؤرخ فنى يكشف كواليس اختيار أم كلثوم بقائمة أعظم 200 مطرب بالتاريخ

أم كلثوم
أم كلثوم

قال محمد شوقي، المؤرخ الفني، إن كوكب الشرق أم كلثوم، هي أكبر وأهم مطربة في العالم بأسره، لقيمة أم كلثوم الحقيقية في المجتمع وتأثيرها في المجتمع والوطن العربي بأسره. 

 

وأضاف محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن أم كلثوم تستحق أن تكون في صدارة هذا الإستفتاء، والتي نالت فيه الترتيب الـ 61 بقائمة أعظم 200 مطرب بالتاريخ،حيث تخطت مايكل جاكسون وريانا، لافتا إلى أن أم كلثوم تم تكريمها عالميا قبل هذا التكريم، عام 1967 في فرنسا، عندما سافرت لحفلة المجهود الحربي في فرنسا، حيث تم استقبالها من قبل الزعماء، كما أفردت مجلة الليموند الفرنسية تحقيق صحفي كبير حول أن أم كلثوم في فرنسا كانت أحد أهم الحفلات في تاريخ فرنسا. 

 

وأشار إلى أن أغنية قصيدة الأطلال التي غنتها أم كلثوم، عام 1966 وكان عمرها 68 عام، دخلت ضمن أفضل 100 عمل فني في القرن العشرين في العالم، مؤكدًا أنه تم تكريم أم كلثوم عالميًا بأعمالها التي خلدها العالم بأسره. 

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