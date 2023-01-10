إطعام طالب من ذوي الهمم يتصدر الترند.. ونشطاء: «نموذج مشرف»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمدرس بإحدى مدارس التربية الفكرية في الدقهلية، وهو يساعد طالبا من ذوي الهمم على تناول الطعام، مشيدين بموقف المدرس الإنساني.

وتفاعل روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع الموقف الإنساني، خاصًة أن المدرس تنازل عن وجبته لإطعام أحد طلابه من ذوي الهمم.

«الدستور» رصد ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الموقف الإنساني لمُدرس التربية الفكرية بالدقهلية..

علقت يسرا شوقي: " يارب يجعلة في ميزان حسناتك"، واتفق معها عبد الناصر سيد، قائلًا:"الراحمون يرحمهم الله.. من صفات المؤمن أن يكون رحيمًا".

وتصدرت صور مدرس التربية الفكرية وهو يُطعم أحد طلابه من ذوي الهمم، عمليات البحث على موقع التواصل، وعلّقت نرمين أحمد: " الناس دي بتدينا أمل في الحياة.. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير".

كواليس الصورة

والتقط الصور مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء مدرسة التربية الفكرية في كوم النور بمحافظة الدقهلية، للمدرس إبراهيم، بعدما ترك طعامه من أجل إطعام طفل من ذوي الهمم، أثناء الرحلة المدرسية التي نظموها للأطفال في نهاية عام 2022، لمدينة القاهرة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

رد فعل المدرس

وتابع شرف الدين: التقطت الصورة لـ"مستر إبراهيم" وهو يطعم الطفل من بعيد، دون أن يدري، وفي نهاية الرحلة وجهت له الشكر بسبب هذا الفعل الطيب.

وأكد: "أستاذ إبراهيم لا عنده فيسبوك ولا واتساب، وعندما رأى الصورة من خلال صفحة مديرة المدرسة شعر بسعادة كبيرة وامتنان بسبب دعوات الناس له، معلقًا كل الأولاد أولادي وإحنا موجودين لخدمتهم وراحتهم".