الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إطعام طالب من ذوي الهمم يتصدر الترند.. ونشطاء: «نموذج مشرف»

إطعام طالب من ذوي
إطعام طالب من ذوي الهمم

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمدرس بإحدى مدارس التربية الفكرية في الدقهلية، وهو يساعد طالبا من ذوي الهمم على تناول الطعام، مشيدين بموقف المدرس الإنساني.

وتفاعل روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع الموقف الإنساني، خاصًة أن المدرس تنازل عن وجبته لإطعام أحد طلابه من ذوي الهمم.

«الدستور» رصد ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الموقف الإنساني لمُدرس التربية الفكرية بالدقهلية.. 

علقت يسرا شوقي: " يارب يجعلة في ميزان حسناتك"، واتفق معها عبد الناصر سيد، قائلًا:"الراحمون يرحمهم الله.. من صفات المؤمن أن يكون رحيمًا".

وتصدرت صور مدرس التربية الفكرية وهو يُطعم أحد طلابه من ذوي الهمم، عمليات البحث على موقع التواصل، وعلّقت نرمين أحمد: " الناس دي بتدينا أمل في الحياة.. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير".

كواليس الصورة 

والتقط الصور مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء مدرسة التربية الفكرية في كوم النور بمحافظة الدقهلية، للمدرس إبراهيم، بعدما ترك طعامه من أجل إطعام طفل من ذوي الهمم، أثناء الرحلة المدرسية التي نظموها للأطفال في نهاية عام 2022، لمدينة القاهرة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

رد فعل المدرس  

وتابع شرف الدين: التقطت الصورة لـ"مستر إبراهيم" وهو يطعم الطفل من بعيد، دون أن يدري، وفي نهاية الرحلة وجهت له الشكر بسبب هذا الفعل الطيب.

وأكد: "أستاذ إبراهيم لا عنده فيسبوك ولا واتساب، وعندما رأى الصورة من خلال صفحة مديرة المدرسة شعر بسعادة كبيرة وامتنان بسبب دعوات الناس له، معلقًا كل الأولاد أولادي وإحنا موجودين لخدمتهم وراحتهم".

إطعام طالب من ذوي الهمم
إطعام طالب من ذوي الهمم
اطعام الطفل التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيسبوك إنسان تناول الطعام تصدرت التريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

ملامح «الموازنة الجديدة»: لا مساس بالدعم والرواتب

السجن 10 سنوات لمشرف مكتبات قتل ربة منزل فى سوهاج

متحف أحمد شوقى.. هنا عاش أمير الشعراء

أشرف عطية: مستشفى أسوان العسكرى يستقبل حالات من المواطنين بداية من فبراير

ندب المستشار أحمد رفعت أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية