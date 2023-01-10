خبير تربوي يكشف أهمية الجامعات التكنولوجية والأهلية والمنهجية الجديدة للحكومة

قال محمد خليل موسى، مستشار تعليمي وخبير تربوي، إن التعليم الجامعي خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقدم والتطوير، مؤكدًا أن الهدف من المنهجية الجديدة للحكومة هو خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعات التكنولوجية والأهلية تخرج شباب لديهم خبرة معملية وليست نظرية وهذه نقلة في الفكر الجامعي بشكل عام، مؤكدًا أن تخصص الطاقة المتجددة وصناعة الطيارات الكهربائية، بمثابة أفكار جديدة هي الموجودة في السوق العالمي.

التخصصات الجديدة تفتح السوق الدولي للشباب

وأشار إلى أن التخصصات الجديدة، تفتح السوق الدولي للشباب وليس السوق المحلي فقط، ومن الممكن أن يعمل مع الشركات خارج مصر من خلال الإنترنت وليس شرطًا أن يسافر للخارج.

وتابع، أنه يوجد جامعات تركز على اللغات في الغردقة وذلك من أجل السياحة، مشيرًا إلى أنه يتم تشجيع الطلاب على استثمار وقتهم واكتساب مهارات سوق العمل من خلال كورسات تدريبية خلال فترة الإجازات والجامعات أصبحت توفر ذلك.