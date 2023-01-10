الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالحامدية الشاذلية

عزاء نجل الشيخ عبدالباسط
عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

بدأ، مساء الثلاثاء عزاء خالد عبدالباسط عبدالصمد، نجل القارئ الراحل حيث استقبل أبنائه وأحفاده واجب العزاء بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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وغيّب الموت الراحل خالد عبد الباسط عبد الصمد أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض حيث لفظ أنفاسه الأخيرة إثر دخوله في غيبوبة سكر وتم دفنه بجوار والده القارئ عبدالباسط عبدالصمد بمدافن العائلة بالبساتين.

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ونعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الراحل في بيان قالت فيه تتقدم نقابة محفظى وقراء القرآن بخالص العزاء، برئاسة محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، لأسرة الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد فى وفاة أخيهم خالد عبد الباسط عبد الصمد.

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كما نعى علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، نجل الشيخ عبدالباسط بكلمات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": «إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رحيل المغفور له بإذن الله الأستاذ خالد عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والذي وافته المنية صباح أمس الاثنين، خالص العزاء للأسرة الكريمة وصادق الدعاء لله رب العالمين أن يرحم الفقيد رحمةً واسعةً، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عزاء خالد عبدالباسط خالد عبدالباسط عبدالصمد القارئ الراحل الحامدية الشاذلية صراع مع المرض

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