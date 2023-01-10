أستاذ دراسات بيئية يكشف سبب اهتمام الرئيس السيسي بإنشاء محطات لمعالجة المياه

قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن معالجة المياه تشهد 3 مراحل أساسية الأولى هي المرحلة الفيزيائية، وفيها يتم فصل كل المواد الموجودة بها "التصفية"، وإزالة القطع الصلبة كالأخشاب وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المياه التي يتم معالجتها غالبًا ما تكون صرف زراعي أو صناعي أو صحي، ويتم عمل المعالجة البيولوجية لها في المرحلة الثانية، وتشمل المرحلة الثالثة المعالجة الكيمائية حتى تكون المياه صالحة للاستخدام، وخاصة أنها تستخدم للري الزراعي إلى أن يتم عمل مراحل أخرى كيمائية متقدمة للمياه حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمي.

محطة بحر البقر

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم وهي محطة "بحر البقر"، بطاقة تصل إلى أكثر من 5.6 مليار متر مكعب في اليوم بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.

وأكد أنه يوجد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس بالصعيد، ومحافظة سوهاج تم تنفيذ 1168 مشروعًا في 181 قرية منها 8 محطات لمعالجة المياه و144 محطة لرفع المياه وتنقيتها في أسيوط، خاصة أننا نبحث عن إضافة جديدة للمياه بشكل عام لثبات حصتنا من المياه مع الزيادة السكانية.