الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«مرتجي» رئيسا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلي في المونديال

خالد مرتجي
خالد مرتجي

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

يترأس اللجنة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة.

وفي عضوية اللجنة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.

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وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة المصري في الدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة المصري في الدوري الممتاز.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية في إطار التحضيرات للمباراة القادمة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في بداية  المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات مكثفة للرباعي؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف؛ على هامش المران الجماعي.

وأدى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وجلسة تأهيل في «الجيم» ضمن البرنامج المحدد  له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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وتواجد أكرم توفيق، لاعب الفريق، في ملعب التتش اليوم، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

احمد أبو عبلة الأعداد الدكتور أحمد أبو عبلة الكابتن محمود الخطيب اللجنة الطبية اللوا بطولة كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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