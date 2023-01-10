هبة هجرس تثمن وجود مستفيدين من ذوي الإعاقة في مؤتمر التحالف الوطني

أشادت د. هبة هجرس، الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة، عضو المجلسين القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والقومى للمرأة، بتنفيذ التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دمج الاشخاص ذوى الاعاقة فى كل انشطته وفعالياته وهو ما ظهر فى فعاليات مؤتمر التحالف الأول.

وقالت هبة إن الظهور المشرف للاشخاص ذوى الاعاقة وضح جليا فى عروض الانجازات المقدمة فى المؤتمر وما اكدته من استفادة شرائح الاشخاص ذوى الاعاقة من خدمات التحالف الطبية، و التى تشمل على الامن الغذائي والتمكين الاقتصادي وخير مثال ظهور سمير محمد زغلول الذي يعاني من اعاقة حركية وقام بعرض تجربته امام الرئيس كمستفيد من مشروعات التحالف باستلامه كشك بضاعة، كذلك تكريم عدد من نشطاء العمل الاهلي من الاشخاص ذوى الاعاقة او الذين قدموا خدمات جليلة لهم، هذا بالاضافة إلى توفير ترجمة لغة اشارة على المنصة الرئيسية للمؤتمر لكل فعالياته.

وأكدت ان ظهور مكون الاعاقة واضحا فى جميع الانشطة الخدمية التى يقدمها التحالف الوطني، وهو ما يدل على ان التحالف يعمل بفكر الرئيس الذى منذ توليه الحكم يهتم بتحقيق التنمية المستدامة بشكلها العميق فى كل القطاعات بما يخدم كل فئات الشعب.

أشارت إلى أن هذا الاهتمام من التحالف يدل على اهمية تواجد مكون الاعاقة فى كل انشطته هو استراتيجية عمل تتقاطع مع فكر الرئيس باهتمامه بالاشخاص ذوى الاعاقة وتفاصيل حياتهم وكفية الوصول بهم الى المواطنة الكاملة داخل بلدهم.

وأشارت هجرس، إلى أن توفير ترجمة للغة الاشارة للمؤتمر كي يسمع ويرى الجميع الحدث بكل تفاصيله دون اقصاء لكي يتمكنوا من الانضام اليه والاستفادة منه يعكس فكر الرئيس فى مخاطبة كل المصريين ، وكان من الملفت ايضا اهتمام التحالف بان يكون بين العارضين لتجاربهم الناجحة بالمؤتمر سمير محمد زغلول – اعاقة حركية – مستفيد بكشك بقالة بالاضافة الى ذلك فان تكريم نماذج من الاشخاص ذوى الاعاقة ممن لهم عطاءات فى العمل الاهلي او تكريم عدد من العاملين فى تقديم خدمات اهلية متميزة لهم هو تكريم لكل الاشخاص ذوى الاعاقة حيث تم تكريم الدكتورة رضا سيد حسين - اعاقة بصرية- باحثة ماجستير القانون العام ساهمت فى تعليم عدد كبير من ذوى الاعاقات البصرية طريقة برايل كذلك تكريم احمد فؤاد السيد مسئول نشاط الاعاقة الحركية فى جمعية رسالة والمصاب بالسرطان وتكريم المهندس محمود سعيد مبارك – اعاقة سمعية – تخرج من المعهد العالى للهندسة وتطوع لتعليم ذوى الاعاقة السمعية باستخدام التكنولوجيا

وتوقعت هجرس أن عند تخطيط التحالف لتوسيع دائرة المنظمات والمؤسسات الاهلية المنضوية تحت رايته ان تكتمل الرؤية باضافة مؤسسات متخصصة فى دعم الاشخاص ذوى الاعاقة تعمل بفكر تنموي مستدام الى جانب مؤسسات التحالف التنموية التى تهتم بقضايا الاعاقة وتخصص لها جزء من انشطتها