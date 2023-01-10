الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يقدم التعازي في وفاة بابا الفاتيكان بمطرانية الأقباط الكاثوليك

محافظ الأقصر أثناء
محافظ الأقصر أثناء التعازي

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية لمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة الأقصر لتقديم التعازي في وفاة البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان السابق والذى وافته المنية صباح السبت الماضى بمقر سكنه بالفاتيكان عن عمر ناهز ٩٥ عاماً.

وكان الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالأقصر ولفيف من الرهبان والراهبات الكاثوليك في أستقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على قيمة وقامة البابا بنديكت السادس عشر على مستوى العالم اجمع وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط، حيث عهده العالم بمواقفه الساعية لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وسيذكره التاريخ بمواقفه الفارقة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

ومن جانبه تقدم الأنبا عمانوئيل بالشكر لمحافظ الأقصر والوفد المرافق مؤكداً على روح التآخى والمحبة بين أبناء المصريين جميعاً.

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الأقباط الكاثوليك البابا بنديكت السادس عشر القيادات التنفيذية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بمحافظة الاقصر مطرانية الأقباط الكاثوليك التعازي

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