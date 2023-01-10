الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية ضبط تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

بين سبورت
بين سبورت

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية عبر النايل سات يحصد نسب مشاهدة عالية، وذلك من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حيث تذيع القناة العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية لكافة الدول العربية بالإضافة إلى استوديو تحليلي مفصل عن كل مباراة لذلك يرغب الكثيرين في ضبط إشارة بثها على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم.

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

يمكن للملايين ضبط إشارة بث القناة القطرية bein sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تحصل على حقوق البث الحصري للعديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية والتي يتابعها الملايين ويمكن ضبطها وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11054.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب : أفقي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 12254.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب : رأسي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 12254.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب : رأسي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحة

  • القمر الصناعي : سهيل سات.
  • التردد : 11565.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅔.
  • الاستقطاب : أفقي.

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 2023 وموعد مباريات الأهلى والزمالك

الآن.. تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2023 على النايل سات

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023

ستقام النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس العالم للأندية بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 1 - 11 فبراير 2023 وهي بطولة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيث يتنافس في البطولة كلا من الأندية ( الوداد المغربي الدولة المستضيفة، نادي الأهلي وصيف إفريقيا، الهلال السعودي بطل أسيا، ريال مدريد بطل أروربا، سياتل ساوندروز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية،  فلاكنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوكلامدي سيتي النيوزلندي بطل أوقياتوسيا.

txt

تردد قناة national geographic الجديد على نايل سات.. ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

txt

لعشاق الأفلام والمسلسلات الهندية.. تعرف على تردد قنوات «زى ألوان» الجديد 2023

قناة Bein Sport الرياضية 

يمكن ضبط تردد قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك لمتابعة العديد من المباريات الرياضية حيث يعد أحد الشبكات العالمية المشفرة تقوم ببث أكثر من 17 قناة فضائية خلال النطقة الشرق الأوسط كما أطلقت خدمة البث الحي عبر الانترنت ليمكن الكثيرين من متابعة المباريات العالمية.

اقرأ أيضا 

تردد قناة السعودية 2023

تردد قنوات بي ان سبورت قنوات بي إن سبورت بى ان سبورت بي إن سبورت القطرية bein sport

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أحمد السعدنى لـ خالد على: «كنت عايز تبقى الريس وانت من مروجى الإشاعات يا خلة»

ضبط 1750 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

التحريات: مصابو تسرب الغاز فى أوسيم من أسرة واحدة

وزير القوى العاملة: إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء

«التصديرى للغزل»: 16 شركة مصرية تشارك بمعرض «الهايمتكستيل» بألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا