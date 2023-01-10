كيفية ضبط تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية عبر النايل سات يحصد نسب مشاهدة عالية، وذلك من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم حيث تذيع القناة العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية لكافة الدول العربية بالإضافة إلى استوديو تحليلي مفصل عن كل مباراة لذلك يرغب الكثيرين في ضبط إشارة بثها على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم.

تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

يمكن للملايين ضبط إشارة بث القناة القطرية bein sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تحصل على حقوق البث الحصري للعديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية والتي يتابعها الملايين ويمكن ضبطها وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : أفقي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12254.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : رأسي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحه

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12254.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : رأسي.

قناة Bein Sport HD1 المفتوحة

القمر الصناعي : سهيل سات.

التردد : 11565.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

الاستقطاب : أفقي.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023

ستقام النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس العالم للأندية بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 1 - 11 فبراير 2023 وهي بطولة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيث يتنافس في البطولة كلا من الأندية ( الوداد المغربي الدولة المستضيفة، نادي الأهلي وصيف إفريقيا، الهلال السعودي بطل أسيا، ريال مدريد بطل أروربا، سياتل ساوندروز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، فلاكنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوكلامدي سيتي النيوزلندي بطل أوقياتوسيا.

قناة Bein Sport الرياضية

يمكن ضبط تردد قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك لمتابعة العديد من المباريات الرياضية حيث يعد أحد الشبكات العالمية المشفرة تقوم ببث أكثر من 17 قناة فضائية خلال النطقة الشرق الأوسط كما أطلقت خدمة البث الحي عبر الانترنت ليمكن الكثيرين من متابعة المباريات العالمية.

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