الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة national geographic الجديد على نايل سات.. ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

مازال البحث عن تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، يشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين، حيث تصدرت محركات البحث المتواجدة سواء جوجل أو السوشيال ميديا، خاصةً مع إجازات شهر يناير 2023، لمتابعة البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية التاريخية والعلمية والحضارات الغريبة التي تنقلها القناة على مدار اليوم مجانياً.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

تستطيع ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 بخاصية الـHD على القمر الصناعي نايل سات، من خلال إدخال التردد: «11411»، ثم ضبط الاستقطاب: «أفقي»، ثم ضبط معدل الترميز: «30000»، ثم معدل تصحيح الخطأ: «3/4».

تردد آخر بخاصية SD:

كما يتيح ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بخاصية SD، من خلال كتابة التردد كما يلي: «11526»، ثم ضبط الاستقطاب كما يلي: «أفقي»، ثم ضبط معدل الترميز كما يلي: «27500»، ثم معدل تصحيح الخطأ كما يلي: «5/6».

تردد آخر على عرب سات:

وتستطيع متابعة البرامج والأفلام الوثائقية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد كالآتي: «11804»، ثم ضبط الاستقطاب كالآتي: «أفقي»، ثم ضبط معدل الترميز كالآتي: «27500»، ثم معامل تصحيح الخطأ كالآتي: «3/4 أو Auto».

وتعد من أهم القنوات التي تقدم الأفلام الوثائقية، و انطلقت عام 2009، من أولى القنوات الوثائقية المتخصصة التي تبث بشكل مجاني في الشرق الأوسط، وتعرض على مدار الساعة باللغة العربية، وتتناول البرامج التليفزيونية للقناة الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والسفر والثقافة، فضلًا عن التحقيقات والبرامج التاريخية.


خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

خطوة أولي: الضغط على كلمة “قائمة MENU” الموجودة بالريموت كنترول.
خطوة ثانية: الضغط على “التركيب الهوائي”.
خطوة ثالثة: اختيار على “إضافة قناة”.
خطوة رابعة: البدء في تسجيل البيانات الخاصة بتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.
خطوة خامسة: الضغط على رز «البحث»
خطوة سادسة انتظر إلى أن ينتهي البحث تماما.
خطوة سابعة: الضغط على كلمة ”حفظ”.
وأخيراً سوف تظهر القناة “قائمة القنوات”.

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