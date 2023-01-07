السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

يحرص كثير من المشاهدين على تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، حيث يتم تحديثه بشكل مستمر،  لبث المحتويات الشيقة عن الحياة البرية وفي البحار أيضا وموضوعاتها المتنوعة في مختلف المجالات المتعددة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023


وفي هذا التقرير تستعرض جريدة الدستور أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 لمشاهدة العروض الوثائقية التي توفر قدر كبير من البيانات في مختلف المجالات.

 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 


-تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـ HD.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 30000.

-معدل التصحيح: 3/4.
 

تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 


-التردد: 11804.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4
 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات 

-التردد 11526.

-الاستقطاب أفقي.

-معدل الترميز: 27500

-معدل التصحيح: 5/6.

 برامج يمكنك مشاهدتها اليوم على قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

في تمام الساعة 5:00pm
التشبث بالحياة-الحرب العالمية الثانية:
الهروب من سكة الموت
في تمام الساعة 6:00pm 
الجزيرة المتمردة - الحياة والنجاة في ألاسكا:
خفايا خطرة
أوقات أقوى البرامج
في تمام الساعة 7:00pm 
مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:
الجحيم المختلط
في تمام الساعة 8:00pm 
بري وعجيب:
وحوش البرية: غرائب رائعة
في تمام الساعة 9:00pm
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
في تمام الساعة 10:00pm
أفضل رحلات القطارات في العالم
من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
هذا المساء
في تمام الساعة 11:00pm 
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة
في تمام الساعة 12:00am
بري وعجيب:
وحوش البرية: غرائب رائعة
في تمام الساعة 1:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
في تمام الساعة 2:00am 
أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
في تمام الساعة 3:00am 
الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة

في تمام الساعة 4:00am 
بري وعجيب:
وحوش البرية- غرائب رائعة
في تمام الساعة 5:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
في تمام الساعة 6:00am
أفضل رحلات القطارات في العالم
من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
في تمام الساعة 7:00am
الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة.

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أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

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