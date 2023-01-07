أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

يحرص كثير من المشاهدين على تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، حيث يتم تحديثه بشكل مستمر، لبث المحتويات الشيقة عن الحياة البرية وفي البحار أيضا وموضوعاتها المتنوعة في مختلف المجالات المتعددة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023



وفي هذا التقرير تستعرض جريدة الدستور أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 لمشاهدة العروض الوثائقية التي توفر قدر كبير من البيانات في مختلف المجالات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات



-تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـ HD.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 30000.

-معدل التصحيح: 3/4.



تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات



-التردد: 11804.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

-التردد 11526.

-الاستقطاب أفقي.

-معدل الترميز: 27500

-معدل التصحيح: 5/6.

برامج يمكنك مشاهدتها اليوم على قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

في تمام الساعة 5:00pm

التشبث بالحياة-الحرب العالمية الثانية:

الهروب من سكة الموت

في تمام الساعة 6:00pm

الجزيرة المتمردة - الحياة والنجاة في ألاسكا:

خفايا خطرة

أوقات أقوى البرامج

في تمام الساعة 7:00pm

مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:

الجحيم المختلط

في تمام الساعة 8:00pm

بري وعجيب:

وحوش البرية: غرائب رائعة

في تمام الساعة 9:00pm

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

في تمام الساعة 10:00pm

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

هذا المساء

في تمام الساعة 11:00pm

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة

في تمام الساعة 12:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية: غرائب رائعة

في تمام الساعة 1:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

في تمام الساعة 2:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

في تمام الساعة 3:00am

الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة

في تمام الساعة 4:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية- غرائب رائعة

في تمام الساعة 5:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

في تمام الساعة 6:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

في تمام الساعة 7:00am

الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة.