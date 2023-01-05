الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وأبرز برامجها اليوم

تردد قناة ناشيونال
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يبحث الكثير من عشاق القنوات الوثائقية عن آخر وأحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لبث محتوياتها الشيقة عن الحياة البرية وفي البحار وموضوعاتها المتنوعة في مختلف المجالات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

نعرض لكم أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 كي تستمتعوا بمشاهدة مختلف العروض الوثائقية الشيقة التي توفر قدر هائل من المعلومات في مختلف المجالات.

يمكن تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال الترددات الآتية.. 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 

• تردد القناة 11411.

• الجودة: خاصية الـ HD.

• نوع الاستقطاب: أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 30000.

•  ومعدل التصحيح: 3/4.
 

تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4
 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات 

• التردد 11526.

• نوع الاستقطاب أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 27500

•  ومعدل التصحيح: 5/6.

 

تردد قناة بوكس موفيز 2023 نايل سات

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 عبر النايل سات

أبرز البرامج التي يمكنك مشاهدتها اليوم على قناة ناشيونال جيوغرافيك 
 

5:00pm
التشبث بالحياة-الحرب العالمية الثانية:
الهروب من سكة الموت
6:00pm 
الجزيرة المتمردة - الحياة والنجاة في ألاسكا:
خفايا خطرة
أوقات أقوى البرامج
7:00pm 
مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:
الجحيم المختلط
8:00pm 
بري وعجيب:
وحوش البرية: غرائب رائعة
9:00pm
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
10:00pm
أفضل رحلات القطارات في العالم
من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
هذا المساء
11:00pm 
الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة
12:00am
بري وعجيب:
وحوش البرية: غرائب رائعة
1:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
2:00am 
أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
3:00am 
الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة

4:00am 
بري وعجيب:
وحوش البرية- غرائب رائعة
5:00am 
في البرية مع بير غريلز:
الحلقة 5
6:00am
أفضل رحلات القطارات في العالم
من الأعلى:
قطار غلاسيه السريع
7:00am
الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:
أزمة الحرب الباردة

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