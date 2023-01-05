تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وأبرز برامجها اليوم

يبحث الكثير من عشاق القنوات الوثائقية عن آخر وأحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لبث محتوياتها الشيقة عن الحياة البرية وفي البحار وموضوعاتها المتنوعة في مختلف المجالات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

نعرض لكم أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 كي تستمتعوا بمشاهدة مختلف العروض الوثائقية الشيقة التي توفر قدر هائل من المعلومات في مختلف المجالات.

يمكن تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال الترددات الآتية..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

• تردد القناة 11411.

• الجودة: خاصية الـ HD.

• نوع الاستقطاب: أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 30000.

• ومعدل التصحيح: 3/4.



تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

• التردد 11526.

• نوع الاستقطاب أفقي.

• كما أن معدل الترميز: 27500

• ومعدل التصحيح: 5/6.





أبرز البرامج التي يمكنك مشاهدتها اليوم على قناة ناشيونال جيوغرافيك



5:00pm

التشبث بالحياة-الحرب العالمية الثانية:

الهروب من سكة الموت

6:00pm

الجزيرة المتمردة - الحياة والنجاة في ألاسكا:

خفايا خطرة

أوقات أقوى البرامج

7:00pm

مسجون في الغربة: الجريمة والعقاب:

الجحيم المختلط

8:00pm

بري وعجيب:

وحوش البرية: غرائب رائعة

9:00pm

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

10:00pm

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

هذا المساء

11:00pm

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة

12:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية: غرائب رائعة

1:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

2:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

3:00am

الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة

4:00am

بري وعجيب:

وحوش البرية- غرائب رائعة

5:00am

في البرية مع بير غريلز:

الحلقة 5

6:00am

أفضل رحلات القطارات في العالم

من الأعلى:

قطار غلاسيه السريع

7:00am

الحرب العالمية الثانية- جحيم البحار:

أزمة الحرب الباردة