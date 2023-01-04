تردد قناة بوكس موفيز 2023 نايل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة بوكس موفيز 2023، حيثُ تُعد من أبرز قنوات الأفلام الإنجليزية التي تتضمن الأكشن والرعب والإثارة والحركة، لذا يهتم قطاع كبير من عشاق الدراما معرفة الترددات الخاصة بتلك الأفلام.

وجاءت قناة بوكس موفيز 2023 ضمن الأكثر بحثًا على محركات «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، حيثُ تقوم القناة بعرض محتويات متميزة تتنوع ما بين الأكشن والرعب والإثارة، فضلا عن أفلام الخيال العلمي، كما أن كافة الأفلام تناسب جميع الفئات العمرية.

تردد قناة بوكس موفيز 2023

تعد أحد القنوات التي تعرض محتويات أجنبية وتمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في وقت قياسي حيث أنها تقدم عدد من الأفلام الأجنبي ما بين الأكشن و الإثارة والفانتازيا والأفلام العائلية، فضلا عن عدد كبير من أنواع المحتويات، كما أن تلك الأفلام تقدم مجانا بالكامل إلى جانب أنها تناسب كافة الفئات.

وتستعرض «الدستور» تردد قناة فوكس موفيز 2023 عبر السطور التالية.

التردد:١١٨٤٣.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤.

تردد قناة بوكس موفيز الجديد ٢٠٢٣.. نايل سات

قناة بوكس من القنوات المميزة التي نالت شهرة واسعة وكبيرة في وقت قياسي، كما نالت تميزها في مجالات الأفلام الأجنبي التي تناسب كافه الأعمار والفئات، والجدير بالذكر أنها من القنوات التي تقدم محتوى مجاني مميز، كما أن محتوياتها مختلفة ومميزة من أفلام رعب إلى الموت والأفلام الحركة والأكشن:

التردد: ١٢٥٦٣.

معدل الترميز: 25700.

معامل الخطأ: ٣/٤.

الاستقطاب: عمودي.

والجدير بالذكر أن كافة القنوات تعرض بجوده عالية ودقه متناهيه للصوت والصورة، كما أن جرافيك الصورة ممتاز فضلا عن أنها لا تعرض محتواها بأي رسوم بل مجانيه وتحذف أي مقاطع غير ملائمة للأطفال وتحذف أي ألفاظ غير لائقة أيضا حفاظا على التقاليد الإسلامية.