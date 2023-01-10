خريطة سقوط الأمطار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم بالمحافظات (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.

الطقس اليوم في مصر

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إن البلاد ستشهد اليوم مزيدا من التحسن في حالة الطقس بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية، وسشعر بحالة الاستقرار عند زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار.

الظواهر الجوية

وتابعت أن البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فيما تنحصر فرص الأمطار فقط على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، في “الإسكندرية ومطروح وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر”، وفرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم في باقي المحافظات، بالإضافة إلى استقرار في الأحوال الجوية.

الشبورة المائية

واسترسلت: «البلاد ستتأثر بالظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير بتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي ستؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، منوهة بانخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب الطرق».

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال فترات النهار والليل، فتسجل القاهرة الكبرى العظمى ما بين 19 و18 درجة مئوية درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية، بأجواء لطيفة تماما خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية.