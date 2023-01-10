الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق مبتكرة توفر لك دخلا بعد التقاعد.. تعرف على أبرزها

أعمال بعد التقاعد
أعمال بعد التقاعد

يقول أكثر من واحد من كل أربعة متقاعدين إنهم ينفقون أكثر مما يستطيعون، وفقًا لمسح أجراه معهد أبحاث مزايا الموظفين ومقره واشنطن، ولكن هناك طرقًا لجلب دخل إضافي دون تولي وظيفة بدوام كامل.

 

وإليك بعض الأفكار للنظر فيها:

 

-مجالسة الحيوانات الأليفة

إذا كان لديك القدرة على رعاية أفراد عائلة شخص آخر من ذوي الفراء، فإن تقديم خدمات الحيوانات الأليفة يمكن أن يكون مربحًا ومرنًا، المشي مع الكلاب هو أفضل نشاط جانبي مدفوع الأجر من خلال متوسط ​​الأجر في الساعة، وفقًا للبيانات التي تم تحليلها بواسطة منصة التعلم الإلكتروني Preply، ناهيك عن أن وجود رفقة مع الكلاب يوفر العديد من الفوائد الصحية، لذا فإن رعاية الحيوانات الأليفة هي طريقة رائعة للحصول على المال.

 

-تعليم

واحدة من الامتيازات القليلة لوباء كوفيد 19 هي ازدهار التدريس والتعليم عبر الإنترنت، يمكنك إنشاء متجر على موقع تعليمي عبر الإنترنت، تخصص بضع ساعات في ليالي نهاية الأسبوع لتعليم الطلاب عبر الإنترنت، إذا كانت لديك أوراق الاعتماد ، ففكر في إنشاء دورة على مستوى كلية يمكنك تدريسها كأستاذ مساعد.

 

استشارات عمل حر

غالبًا ما يمتلك المتقاعدون عقودًا من الخبرة، يمكن أن يساعدك العمل في مشروع على البقاء، تعتبر الاستشارات طريقة رائعة لمواصلة البقاء على صلة بمجال عملك وتقديم رؤيتك ونصائحك دون الحاجة إلى العودة إلى المكتب بدوام كامل.

 

تلبية احتياجات المجتمع

قد تحتاج المدرسة في مجتمعك إلى مدرسين بديلين من حين لآخر، اتصل بالمدارس لمعرفة أماكن الدوام الجزئي التي قد تكون متاحة.

 

استضافة الضيوف

هل لديك الكثير من المنازل الإضافية وهل تعيش في منطقة تجذب الزوار؟، بدلاً من ترك هذا الطابق السفلي أو الغرفة الاحتياطية التي تم تجديدها حديثًا تضيع.

مجالسة الحيوانات دوام عمل تقاعد عن العمل خدمة المجتمع موقع تعليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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