الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض سعر الدولار مع تراجع مخاوف رفع الفائدة

الدولار
الدولار

انخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء، متأثرًا بتفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ربما يكون قد اقترب من إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة، ومع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر بعد رفع قيود كوفيد في الصين.

وتتزايد الشكوك بالأسواق في أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع سعر الفائدة فوق خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم إذ بدأت الزيادات القوية في أسعار الفائدة العام الماضي تؤتي ثمارها بالفعل. 

ويتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها دون خمسة بالمئة بحلول يونيو.

txt

أستاذ اقتصاد تكشف توقعات مفاجئة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة

أسعار العملات الأجنبية

وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 بالمئة إلى 1.0739 دولار مستقرا قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.21705 دولار بعدما سجل هو الآخر أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار أمس الاثنين وبعدما أغلق مرتفعا 0.73 بالمئة.

txt

«الغرف التجارية»: طرح شهادات 25% امتص السيولة وضرب «سوق الدولار السوداء»

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.03 بالمئة إلى 103.14 بعدما تراجع 0.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة الماضية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.69155 دولار أمريكي، بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.6378 دولار أمريكي ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس عند 0.6411 دولار.

الدولار الفائدة الصين البنك المركزي الأمريكي الأمريكي أسعار اليورو الجنيه الاسترليني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مقابل 50 ألف جنيه.. أم تعرض طفلها للبيع على فيسبوك

العدس بـ50 جنيها.. أسعار البقوليات في التعاملات الصباحية اليوم

مصادرة 58 كيلو لحوم ودواجن وأسماك «رنجة» غير صالحة بالغربية

70 ألفا و777 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في كفر الشيخ

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 10 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا