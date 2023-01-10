الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد تكشف توقعات مفاجئة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة

الدولار
الدولار

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، توقعات مفاجئة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة، قائلة: "إن زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري شيء متوقع، وسنستغرق بعض الوقت حتى نتقدم، لأنه لا يوجد شيء يتم حله في يوم وليلة". 

وأضافت المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه يوجد لدينا في مصر مشكلتين أساسيتين، المشكلة الأولى، هي أن إيرادات العملة الأجنبية لدينا أقل من الالتزامات التي علينا، فإذا تمكنا من تزويد الصادرات بالعملة الأجنبية، مقابل الواردات، فإن ذلك يمكنه حذف جزء من العبء".

وأوضحت أن المشكلة الثانية، مثل المصادر الأخرى كقناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين، كفيلة أنها توفر طلباتنا لسداد أقساط وفوائد الديون، لافتة إلى أنه في حالة العمل على زيادة الصادرات وزودناها من 42 مليار دولار إلى 60 أو 70 مليار دولار، فإننا بذلك نكون قد أحرزنا إنجازًا. 

وأشارت إلى أنه في حال تم العمل في قطاع الزراعة والصناعة بصورة جدية، فمن الممكن أن نصل إلى رقم طيب جدًا.

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