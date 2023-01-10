أحمد السعدنى: «أبويا بخير.. إن شاء الله تنشل يالي كتبت الإشاعة»

ردّ الفنان أحمد السعدنى، نجل الفنان القدير صلاح السعدنى، على الشائعة التى أثيرت منذ ساعات بأن وفاة والده.

وقال أحمد السعدنى، فى منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، منذ قليل: "أبويا بخير الحمدلله إن شاء الله تنشل يالي كتبت إشاعة".

وفي وقت ابق، نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، مؤكدا في تصريح خاص لموقع "الدستور" أنها شائعة متكررة والفنان بصحة جيدة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة عن وفاة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني.

ودخل صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا معاً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.