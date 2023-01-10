حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمنافذ والمحال التجارية بكفر الشيخ

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ المتعددة، لمواجهة التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، والعمل على توفيرها، والتأكد من وضع الأسعار بأماكن واضحة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، بشن حملات بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.



حيث تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على المخابز البلدية ، المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر متنوعة، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات التموينية مع لجان التموين والصحة والطب البيطري، لضبط الأسعار ومتابعة ومراقبة الأسواق.وتمكنت الحملات من تحرير عدة محاضر، حيث جاءت المخالفات بين عدم إعلان تسعيرة وعدم وجود شهادة صحبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على محلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، إذ تم ضبط العديد من مخالفات، وتمكنت الحملات من تحرير 22 مخالفة بالمدينة والقرى.



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجار، موجها بالإعلان عن الأسعار.



وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع، ووضع الأسعار في أماكن واضحة.



وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفتيش و تموين مطوبس، على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وإعلان الأسعار في القائمة المعلنة لضبط الأسعار وذلك لحماية المستهلك.