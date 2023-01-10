مواطنون عن «كلنا واحد»: أسعار المنتجات مخفضة جدًا

تحرص الدولة دائمًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خصوصًا بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وكان ذلك الارتفاع عالميًا على جميع دول العالم ، لذلك أطلقت وزارة الداخلية مبادرة" كلنا واحد" والتي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وقامت " الدستور" برصد إقبال المواطنين على منافذ مبادرة " كلنا واحد "، وعن التخفيضات والعروض التي تُقدم للمواطنين قالت "ميرفت محمد"، إنها في الشهور الماضية بدأت بشراء متطلبات أسرتها من منفذ "كلنا واحد" الكاهن بمنطقة شبرا مصر بعدما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بالمحال التجارية، حيث تتوفر الكثير من العروض والتخفيضات التي لم تتاح بالمحال والمولات، وذكرت أن جودة المنتجات المعروضة في منافذ "كلنا واحد" جودة عالية لا فرق بينها وبين المنتجات المعروضة بالمحال.

وأوضحت أن داخل جميع المناطق يوجد منافذ لمبادرة "كلنا واحد"، إلى جانب وجود عربات متنقلة تابعة للمبادرة تجوب الشوارع والمناطق لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة جدًا، معلقة: "أنا بلاقي كل اللي بحتاجة وكمان بأسعار مخفضة جدًا.. فعلًا من أحسن المبادرات اللي حصلت؛ لأن كل المواطنين استفادوا منها بشكل كبير".

ومن جانبه، قال"سيد حسن" أحد سكان منطقة شبرا مصر، إنه بعد أن لاحظ ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الشهور الماضية أتجه إلى منافذ "كلنا واحد" لشراء ما يحتاجه منزله، وعندما ذهب اندهش من وجود جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة جدًا، إلى جانب العروض التي تتم داخل المنافذ، وذكر أنه ذهب وأبلغ جميع أقاربه وأصدقائه لشراء ما يحتاجونه من تلك المنافذ ليتفاجئ بأنهم دائمًا يذهبون إليها.

وأضاف أن الدولة دائمًا مع المواطن ودائمًا تخفف الأعباء عن كهل المواطنين أثناء الأزمات العالمية، من خلال المبادرات التي تتم، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي جعلت المواطنين في أمان، معلقًا: "أنا كنت بجيب مستلزمات البيت بأسعار غالية وده كان عبء عليا، لكن بعد ما اشتريت من "كلنا واحد" الموضوع اختلف وبقيت اشتري كل اللي أنا عايزة بأسعار مخفضة جدًا".

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد