وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يناقش إجراءات الأمن والسلامة

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعا موسعا، برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بحضور عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وجميع مديرى الإدارات الفرعية ومديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تشديد متابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية لحماية المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية.

شمل جدول أعمال الإجتماع تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة متابعة من المديرية برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية وعضوية مديرى إدارة الأمن من المديرية والإنشاءات الشبابية والرياضية وتكثيف متابعة تنفيذ إجراءات السلامة بملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للعوارض بالملاعب وتثبيتها بالأرضية بشكل قوى بكافة الهيئات وسلامة أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالملاعب وصيانة الأجهزة الرياضية داخل الصالات الرياضية والجيم الملحق بأى هيئة تابعة؛ للحفاظ على اللاعبين والمترددين على الملاعب والصالات الرياضية.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجد المشرف الرياضي أو المدرب المسؤل بالملعب أو الصالة الرياضية التى تستقبل أى أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية مع الالتزام بمواعيد عمل الملاعب بمراكز الشباب وغلقها، والتأكد من فصل الكهرباء عن الملعب وإعطاء التمام اليومى بتواجد الحارس الليلى بكافة الملاعب لمنع دخول أى عضو فى غير الأوقات المحددة .

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتفعيل وتكثيف لجان المتابعة بالإدارات الفرعية على جميع الهيئات التابعة ومراجعة كافة الإجراءات بالملاعب وصالات الألعاب إلى جانب متابعة تنفيذ وتكثيف الأنشطة والفعاليات بجميع مراكز الشباب، وكذلك تفعيل غرفة إدارة الأزمة الخاصة بمتابعة التعامل فى حالة سوء الأحوال الجوية وتغيرات الطقس بالإدارات الفرعية، والتشديد على التواصل المستمر على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بالمديرية وفقاً وطبقاً للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الإتباع في هذا الصدد وفصل التيار الكهربائي، وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين علي كافة الهيئات وإعطاء مديرى الإدارات الفرعية التمام بتنفيذ، واتخاذ ما يلزم فى حالة سوء الأحوال الجوية بجميع الهيئات التابعة.

كما ناقش الاجتماع تفعيل التعليمات بزيادة العضوية بمراكز الشباب وإعداد كل مدير إدارة فرعية تقرير عن إعانات مراكز الشباب، وفقاً لحجم عضوية المركز وموقعه بالقرية أو المدينة لتحديد الدعم اللازم للمركز، كما كلف وكيل الوزارة الإدارة الاستراتيجية بمناقشة خطة النشاط للعام القادم والاستماع إلى آراء الإدارات الفنية بتغيير وإضافة أنشطة إلى الخطة بما يضمن جذب الشباب لمراكز الشباب والأندية وما يتوافق ومواكبة التطور وتغير فكر النشء والشباب، كما كلف إدارة الهيئات الشبابية والرياضية والإدارة العامة لنظم المعلومات بتحديث قاعدة البيانات التى تشمل كافة بيانات العاملين والعضوية والملاعب وحالتها، واحتياج إحلال وتجديد أو صيانة من خلال الخطة الإضافية ومراعاة حالة المركز إذا كان مدرج من عدمه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما ناقش وكيلا المديرية للشباب والرياضة، الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمنع أى مكاتبات بخط اليد وتكون مكتوبة آليا على الكمبيوتر وما يخص مراكز الشباب من محاضر مجلس الإدارة وبنود الصرف وفق اللائحة والقانون واقتراح إقامة تدريب بديوان عام المديرية للسادة مسئول المالية والحسابات وعمل حصر وختم سجلات الرؤية بمراكز الشباب ضمانة الشفافية والمحايدة من قبل مراكز الشباب، الفاتورة الضريبية الإليكترونية وتحديد مراكز الشباب التى لم تسدد الاشتراك باتحاد مراكز شباب مصر، كما تم الإعلان عن تفعيل المشاركه بمسابقة إبداع فى موسمه الجديد.