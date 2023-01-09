غدًا.. 70 ألفًا و777 طالبًا يؤدون امتحان الترم الأول بكفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 م، لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي، والمُقرر انطلاقها، غداً الثلاثاء، الموافق 10 يناير 2023، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان لأداء الإمتحانات.‏

ووجه المحافظ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

ومن جانبه أشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق غداً بجميع الإدارات التعليمية، للصف السادس الابتائي، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول 70 ألفا و777 تلميذا وتلميذة بـ 770 مدرسة، بجميع الادارات التعليمية.



وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية لافتاً على أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديري الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير ‏الامتحانات.‏