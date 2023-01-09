الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمود بسيوني: تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا توجد في أي دولة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن أبرز ما توقف أمامه الكثيرون في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هو شكره للعاملين في قطاع المجتمع المدني. 

وأضاف بسيوني خلال لقائه عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي نانسي نور، أنه منذ وقت سابق كان المجتمع المدني في مصر غامض بعض الشيء، خاصة الجزء الحقوقي أكثر من الخيري. 

وأوضح أن تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا توجد في أي دولة من دول العالم، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 250 ألف متطوع لم يحصلوا على مقابل مادي.

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وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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