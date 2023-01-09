الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«عقد وفستان ملكي».. يسرا تدعم الفن المصري القديم بإطلالة فرعونية مميزة

يسرا
يسرا

نشرت النجمة يسرا، صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وهي ترتدي فسان أبيض مرصع ببعض النقوش الفرعونية، حيث تفاعل معه المتابعين واصفين النجمة بإطلالة فرعونية خالصة.

 

واعتمدت النجمة الجميلة، عدد من الإكسسوارات الفرعونية، حيث ارتدت عقد فرعوني، يشبه الحلي الذي كانت ترتديها ملكات العصر الفرعوني القديم.

 

كما ارتدت أقراط ذهبية، على شكل زهرة اللوتس، بالإضافة إلى تسريحة شعر قصير ذهبي اللون، أضاف للإطلالة تميزًا كبيرًا، مع ماكياج خفيف تماشى مع الفستان الملكي.

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يسرا: «وحيد حامد أسطورة لن تتكرر.. وفاتتنا الاستفادة الكاملة من أفكاره»

ليست الإطلالة الفرعونية الأولي للنجمة يسرا:

لم تكن الإطلالة الفرعونية الأولى للنجمة يسرا، فقد أطلت بحفل الأوسكار عام 2020، حيث كانت ضمن لجنة التحكيم الخاصة بالجوائز، فقد حرصت على مشاركة متابعيها بصورة لها وهي تتقدم لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، حيث كانت ترتدي فستان فرعوني بالكامل.

 

أطلت يسرا على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الأبيض والذهبي مصنوع من الكشمير ecru والكريب المطوي مصحوباً برقبة مستديرة ومطرزة وبأكمام منسدلة ومزينة بالريش الذهبي يشبه ملكات العصر الفرعوني، حيث صمم الفستان مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

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يسرا: «وحيد حامد أسطورة لن تتكرر.. وفاتتنا الاستفادة الكاملة من أفكاره»

« حمد الله على السلامة».. عمل يسرا للموسم الرمضاني 2023

بدأت الفنانة يسرا تصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي الجديد الشهر الماضي "حمد الله على السلامة"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل 2023، والمسلسل من تأليف  محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

 

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت النجمة يسرا وصناع العمل تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد "حمد الله على السلامة"، وتم عقد أكثر من جلسة عمل وبروفة بحضور شيماء سيف، مايان السيد، عنبة وآدم الشرقاوى.

يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نورالدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

يسرا حمد الله على السلامة الإطلالة الفرعونية مسلسلات يسرا الفن المصري القديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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