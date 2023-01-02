الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا: «وحيد حامد أسطورة لن تتكرر.. وفاتتنا الاستفادة الكاملة من أفكاره»

يسرا
يسرا

عبرت الفنانة الكبيرة يسرا عن تقديرها للراحل وحيد حامد، قائلة: "كان ليا الشرف إني كنت جزء من حياة وحيد حامد، بالرغم من زخم انتاجه الفني، إلا أن جزءً كبيرًا من فكره وأعماله ورؤيته المستقبلية لم تصلنا".

أفكار وحيد حامد 

وأكدت “يسرا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وحيد حامد كان بمثابة الأب والأخ والصديق، قائلة: " وحيد حامد كان أسطورة عظيمة لن تتكرر على الإطلاق، ولم نعرف طرق الاستفادة الكاملة من أفكاره ومنهجه".

المواجهة الحتمية 

وأضافت: “الحب الأعظم داخل قلب وحيد حامد كان للوطن، فقد كان حريصًا على التصدي لأعداء الوطن والهوية المصرية، ولهذا اتسمت أعماله الفنية بالجراءة والمواجهة المبنية على الحقائق والدلائل”.

يسرا وحيد حامد حباة الراحل وحيد حامد مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على سجن مكسيكى إلى 19 قتيلًا

«المستبصر».. هكذا رأى وحيد حامد الإخوان وكشفهم قبل ظهورهم على الساحة السياسية

إصابة 6 مواطنين في حادثي تصادم بالبحيرة

بعد تأجيل الجنازة.. دفن زوج البلوجر مريم جودة فى مقابر المنارة بالإسكندرية

تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

أمين عام نقابة المحامين يشهد ختام دورة معهد المحاماة بنقابة بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022