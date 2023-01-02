يسرا: «وحيد حامد أسطورة لن تتكرر.. وفاتتنا الاستفادة الكاملة من أفكاره»

عبرت الفنانة الكبيرة يسرا عن تقديرها للراحل وحيد حامد، قائلة: "كان ليا الشرف إني كنت جزء من حياة وحيد حامد، بالرغم من زخم انتاجه الفني، إلا أن جزءً كبيرًا من فكره وأعماله ورؤيته المستقبلية لم تصلنا".

أفكار وحيد حامد

وأكدت “يسرا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وحيد حامد كان بمثابة الأب والأخ والصديق، قائلة: " وحيد حامد كان أسطورة عظيمة لن تتكرر على الإطلاق، ولم نعرف طرق الاستفادة الكاملة من أفكاره ومنهجه".

المواجهة الحتمية

وأضافت: “الحب الأعظم داخل قلب وحيد حامد كان للوطن، فقد كان حريصًا على التصدي لأعداء الوطن والهوية المصرية، ولهذا اتسمت أعماله الفنية بالجراءة والمواجهة المبنية على الحقائق والدلائل”.