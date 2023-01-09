نقابة القراء تنعى نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، نجل الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.
وقالت النقابة في بيانٍ لها: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبدالباسط عبدالصمد، والقارئ الشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، فى وفاة أخيهم خالد عبدالباسط عبدالصمد”.
وتابعت النقابة: “نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان- في جنة الخلد إن شاء الله- فلنصبر ولنحتسب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا منا.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.