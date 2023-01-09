الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، نجل الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين.

وقالت النقابة في بيانٍ لها: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبدالباسط عبدالصمد، والقارئ الشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، فى وفاة أخيهم خالد عبدالباسط عبدالصمد”.

وتابعت النقابة: “نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان- في جنة الخلد إن شاء الله- فلنصبر ولنحتسب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا منا.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

توفى اليوم نقابة القراء تنعي نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

بعد تلاوة القرآن فى عزاء نجله.. مواقف أثارت جدلًا بحياة جورج وسوف

فتوح يعتذر لمرتضى منصور «هاتفيًا».. وجلسة خلال ساعات فى الزمالك

دخلت نطاق العمليات بأوكرانيا.. ما هى المقاتلة الروسية «المجرم»؟

أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023 السنوية ذات عائد 25%

بعروض وتخفيضات.. أحد منافذ السلع بالإسكندرية: «كل حاجة موجودة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس