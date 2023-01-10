الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلعت عبد القوى: الرئيس السيسي حريص على مُشاركة المجتمع المدني في التنمية

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوى

أشاد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد “عبد القوى” في تصريحات له، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، بمثابة تأكيد لحرص  الدولة على دور مؤسسات المجتمع المدنى وضرورة مشاركتها فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى المجالات كافة.

وأشار رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلي أن المجتمع المدني جزء من الدولة، لذلك عمل على تحمل الكثير خلال الفترات الماضية، وساهم كثيرًا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى، أن القيادة السياسية عملت على تهيئة المناخ التشريعي أمام مؤسسات المجتمع المدني، فقامت بإصدار العديد من التسهيلات التي تذلل العقبات أمام تدشين الجمعيات الأهلية فضلًا عن مساعدتها في القيام بدورها المجتمعي على أرض الواقع، والذي ينعكس بدوره على المواطنين.

يذكر أن  التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى دشن اليوم العديد من المبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، دعما لأصحاب الدخول المنخفضة، حيث عقدت أكثر من 20 اجتماعًا لتنسيق مبادرات الدعم الاجتماعى.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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