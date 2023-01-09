الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يستضيف عرض فيلمي «هاجس» و«إن عاش»

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يُنظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، يوم الأربعاء، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الروائي القصيرة “هاجس” للمخرج عاطف شكري  من انتاج المركز القومي للسينما والفيلم الروائي القصير "إن عاش" للمخرج محمود عبد الكافي.

ويُنظم المركز ندوة نقاشية حول المشكلات المتعلقة بالتنمر وتاثيره علي مختلف الفئات العمرية من خلال مشاهدتهم للأفلام.

يتحدث خلال الندوة كل من “المخرج عاطف شكري وسحر عبد العال إستشاري الإرشاد الأسري” وتدير الندوة الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير  مركز الثقافة السينمائية. 

وتقام الفعالية تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية.

الثقافة السينمائية الإرشاد الأسري الأسرى الأربعاء القادم الإرشاد الأسر

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