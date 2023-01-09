«الشريف» يكرم فريق سلة سبورتنج سيدات بعد حصوله على كأس البطولة الإفريقية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس إدارة وفريق سلة سيدات نادي سبورتنج، في ديوان عام محافظة الإسكندرية وذلك لتكريمهم بعد الحصول علي كأس البطولة الإفريقية لكرة السلة للسيدات، والتي أقيمت مؤخراً في موزمبيق، جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف مديد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ورحب «الشريف» بالفريق برئاسة أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج ، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق السلة الأبطال مدير فني، وجهاز فني وإداري ولاعبات، مؤكداً لهم حرصه على تكريمهم رغم تأخر الوقت لما لهم ولجميع الرياضيين من مكانة في قلوب كل سكندري.

وعبر المحافظ لأعضاء الفريق عن سعادته وتقديره لما بذلوه للحصول علي كأس البطولة الإفريقية لكرة السلة للسيدات، قائلًا: أعلم أن هذا الفوز الذي كان نتيجة جد واجتهاد، وحصاد لعدد من البطولات التي سبقت هذا التتويج، الذي لم يكن وليد الصدفة وإنما نتاج عمل مستمر من مجلس إدارة النادي، وجهاز فني جدير بالإحترام، وجهد مضني للاعبات، كما هو انعكاس لدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة والرياضة والرياضيين .

وأكد «الشريف» للاعبات أنه ليس ببعيد عنهم كرياضيات سكندريات، ويتمنى مشاركتهن بنادي سبورتنج في كل مباراياتهم ، وبطولات نادي سبورتنج وباقي النوادي السكندرية، لكن انشغاله أحياناً يحول دون المشاركة.

وأشار المحافظ إلى أنه تابع الإنجازات التي حققها نادي سبورتنج في هذه البطولة، معبرًا عن فخره بأن يكون فريق مصري سكندري ثاني فريق عربي يصل إلى المباراة النهائية، بعد الفريق التونسي الذي توج بالبطولة عام 1995، وأول نادي مصري يصعد للنهائي، ويفوز ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة على مستوى السيدات، مضيفًا أن نادي سبورتنج حقق ويحقق طفرة كبيرة على مستوى كل الأنشطة سواء الرياضية أو الاجتماعية داخل النادي.

وأوضح أنه يحرص دائمًا على تشجيع كافة أبناء المحافظة ممن هم مجدون ومتميزون في مجالاتهم، وقد خاض فريق نادي سبورتنج عدة مباريات صعبة بقيادة مديره الفني المتميز محمد حورس، استطاع خلالها أن يثبت للجميع أنه البطل بلا منازع.

وأعرب أحمد حسن رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج عن امتنانه وتقديره لمحافظ الإسكندرية على تكريمه للفريق، كما أعرب عن شكره للاعبات على جهدهن وتميزهن وتضحياتهن للحصول على البطولة.

وقدم المحافظ درع المحافظة لأحمد حسن رئيس مجلس إدارة النادي، كما قدم شهادات تقدير لكل من : م. ممدوح حسني نائب رئيس مجلس الإدارة، و عمرو رجب أمين الصندوق، د. أيمن غنيم، د. وائل خضر، و شهاب قاسم، وعمرو فتحي، ودينا المناسترلي، ومحمد سليمان، د. أحمد غزلان، لينه ماجد، د. شاهيناز شلبي أعضاء مجلس الإدارة.

كما قدم شهادات تقدير لكل من م. مهيب الهواري رئيس اللجنة الرياضية، المستشار محمد محرم رئيس لجنة كرة السلة ورئيس البعثة، وأعضاء لجنة كرة السلة بسمه نوير، طاهر قاسم، نهي غتوري، منال حمزة، وأحمد سليمان.

وقدم المحافظ شهادات تقدير للكابتن محمد محروس المدير الفني للفريق ، كابتن حسن غريب المدرب العام، كابتن جانيت السباعي، المدير الإداري، كابتن محمد جابر، إداري وأخصائي الفريق، كابتن أحمد إبراهيم مخطط أحمال الفريق، د. أسماء عوض طبيب الفريق، وليد رضا مصور الفريق، كما قدم الميداليات للاعبات الأبطال هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسى، نورهان أحمد، ندى الغايش، روفيده تامر، رولا أحمد، هنا عبدالعال، عائشة محمد، شايلا كوبر، فاطمة ممدوح، سبيرا ديلارد.