الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب أحمد عاشور: هناك ضرورة لتوسيع قاعدة العمل المجتمعى لخدمة المواطنين

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

شارك النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذى عقد اليوم الإثنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنًا رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته التي أكد فيها دعمه لنتائج الأنشطة التى أتاحت الخدمات للمواطنين، موجهًا التحية لبعض النماذج المستفيدة من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أصبحوا نموذجًا وقدوة لغيرهم، متمنيّا لهم التوفيق، ولجميع الكيانات المهتمة بالعمل الخيري داخل أو خارج التحالف.

وشرح النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين، لا سيما البسطاء منهم، وأهمية ضم المزيد من الكيانات إلى العمل المجتمعي، حتى نصل إلى التنمية المنشودة في مصر، برعاية الرئيس السيسي الداعم الأول للعمل الأهلي والتنموي بمصر.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الجميع ومساهمتهم في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لزيادة أرقام التبرعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يتواصل باستمرار مع كيانات العمل الأهلي، ويستمع دائمًا لجميع الأفكار التي تتناسب مع ظروف المجتمع.

وأوضح النائب أحمد عاشور أن المجتمع يحتاج الآن لمزيد من التكاتف عن ذي قبل، وذلك بسبب التحديات التي يمر بها العالم أجمع، وأثرت على جميع الدول، فإذا كان 2022 "عام المجتمع المدنى"، فإن ظروف 2023 قد تحتاج إلى جهد أكبر بسبب الأزمات العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، حيث قال الرئيس: "إذا كانت منظمات المجتمع المدني عملت بهمّة في 2022، فنحن بحاجة لمضاعفة هذه الجهود في 2023"، الأمر الذي يلقي على عاتق الجميع مسئولية التكاتف ودعم العمل المجتمعي الأهلي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

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التحالف الوطنى للخير

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