الإشغالات بنسبة 80%.. فنادق البحر الأحمر تستقبل السياح من كل الجنسيات

تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية حالة من الانتعاشة في نسب الإشغال والإقبال عليها، حيث تستقبل مدينتي الغردقة ومرسى علم سياح من جنسيات مختلفة، أغلبها قادمة من مطارات أوروبية، تُقل على متنها مئات السياح.

أكد سامح جمعة الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل سياح من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن نسب الإشغال بالفنادق وصلت لـ 80% تقريبًا، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تؤكد إرتفاع أعداد السياحة الوافدة للمنتجعات والفنادق السياحية، لافتًا إلى أن شركات السياحة وفرت عروض مُغرية لجذب أكبر عدد من الوفود السياحية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف الخبير السياحي أن مطاري الغردقة ومرسى علم استقبلا ما يقرب من 35 ألف سائح الأسبوع الماضي، حيث إن الرحلات التي استقبلتها المطارات جاءت من دول وعواصم مختلفة، لافتًا إلى أن أغلب الجنسيات الوافدة تأتي من دول أوروبية.

من جانبه، أكد وحيد صلاح الديب، مسؤول أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أنه الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تشهد إقباًلا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيدًا بجهود العاملين بالقطاع السياحي في الترويج للسياحة الداخلية التي ساهمت في دعم وتشغيل القطاع خلال فترة توقف حركة الطيران، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير ودعم القطاع السياحي، حيث إنه أحد القطاعات الاقتصادية الأهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وبعض الحرف والمهن التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة القطاع.

وأوضح الديب، أن عودة الرحلات الروسية المباشرة للغردقة وشرم الشيخ بواقع خمس رحلات أسبوعية هي بداية لعودة الريادة المصرية بالقطاع السياحي، مؤكدًا أن الدولة المصرية سعت وما زالت تسعي جاهدةً لفتح أسواق سياحية جديدة بدول مختلفة لجذب جنسيات جديدة لدفع القطاع السياحي نحو الانتعاش والمزيد من العمل والنجاح للقطاع.