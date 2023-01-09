الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، لافتًا إلى متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وأشار محافظ أسيوط إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف الهام، وهو ما يظهر جلياً في التوجيهات المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء، وذلك بقرى عرب مطير والغنايم قبلي وأولاد محمد والعزايزة والغنايم بحري التابعة لمراكز الفتح والغنايم وساحل سليم، حيث تم تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام (فك شدة خشبية، سملات، بلوكات بيضاء، أعمدة خرسانية).

جاء ذلك خلال حملات برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم، وبالتعاون مع نوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد اللواء عصام سعد على استمرار الحملات لضبط المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يخالف القانون أو يتلاعب بأرواح المواطنين.

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اتخاذ كافة الإجراءات أراضي زراعية وأملاك دولة الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الحملة الميكانيكية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حقوق الأجيال القادمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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