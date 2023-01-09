أشاد بها الرئيس.. من هي مريم حسن مقدمة مؤتمر التحالف الوطني؟

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، بالإعلامية الشابة مريم حسن، مقدمة المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي الفائزة في مسابقة «الدوم».

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لها: «مش هنسى أشكرك وأرحب بيكي في هذه المناسبة، في سنك الصغير ده وبالموهبة دي».

من هي مريم حسن التي أشاد بها الرئيس

الإعلامية مريم حسن هي ابنة محافظة مطروح، 17 عامًا، شاركت في مسابقة الدوم فئة التقديم التليفزيوني وبدأت مريم موهبتها وهي في عمر السابعة حينما كانت تقدم الإذاعة المدرسية وتلقي الأشعار وبدأت تنمي موهبتها حتى أصبحت تقدم الحفلات الكبرى بمحافظة مطروح وهي في عمر الـ13 عامًا.

كانت بدايتها من خلال الإذاعة المدرسية في عمر السابعة، وانطلقت إلى عالم الشعر في المرحلة الإعدادية لتقدم الاحتفالات والفعاليات الكبرى بمحافظتها مطروح.

ظهرت قبل سنوات في برنامج المذيع الصغير ببرنامج صباح دي إم سي على قناة دي إم سي وبعدها التحقت بالموسم الأول لبرنامج الدوم لاكتشاف المواهب المختلفة في فئة تقديم البرامج وكانت صاحبة بطاقة الفوز في الموسم الأول من البرنامج ومنحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للعمل كمذيعة في قناة إكسترا نيوز.

مثلها الأعلى المذيعة أوبرا وينفري‏ مقدمة البرامج الأمريكية وتسعى لتقديم أعمال مختلفة في الإعلام، واليوم تم اختيارها لتقديم المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهل التنموي وأجادت بشكل كبير للغاية مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للإشادة بها وتشجيعها والإشارة إلى المبادرات المختلفة التي تهدف لاكتشاف المواهب في كل المجالات المختلفة التي تعج بها مصر.

وهنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الطالبة مريم حسن لفوزها في مسابقة برنامج الدوم أفضل مذيع تقديم تلفزيوني لاختيار العناصر الموهوبة والمتميزة من الشباب من جميع أنحاء المحافظات في مجالات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.