الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشاد بها الرئيس.. من هي مريم حسن مقدمة مؤتمر التحالف الوطني؟

مريم حسن
مريم حسن

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، بالإعلامية الشابة مريم حسن، مقدمة المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي الفائزة في مسابقة «الدوم».

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لها: «مش هنسى أشكرك وأرحب بيكي في هذه المناسبة، في سنك الصغير ده وبالموهبة دي».

من هي مريم حسن التي أشاد بها الرئيس

الإعلامية مريم حسن هي ابنة محافظة مطروح، 17 عامًا، شاركت في مسابقة الدوم فئة التقديم التليفزيوني وبدأت مريم موهبتها وهي في عمر السابعة حينما كانت تقدم الإذاعة المدرسية وتلقي الأشعار وبدأت تنمي موهبتها حتى أصبحت تقدم الحفلات الكبرى بمحافظة مطروح وهي في عمر الـ13 عامًا.

كانت بدايتها من خلال الإذاعة المدرسية في عمر السابعة، وانطلقت إلى عالم الشعر في المرحلة الإعدادية لتقدم الاحتفالات والفعاليات الكبرى بمحافظتها مطروح.

ظهرت قبل سنوات في برنامج المذيع الصغير ببرنامج صباح دي إم سي على قناة دي إم سي وبعدها التحقت بالموسم الأول لبرنامج الدوم لاكتشاف المواهب المختلفة في فئة تقديم البرامج وكانت صاحبة بطاقة الفوز في الموسم الأول من البرنامج ومنحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفرصة للعمل كمذيعة في قناة إكسترا نيوز.

مثلها الأعلى المذيعة أوبرا وينفري‏ مقدمة البرامج الأمريكية وتسعى لتقديم أعمال مختلفة في الإعلام، واليوم تم اختيارها لتقديم المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهل التنموي وأجادت بشكل كبير للغاية مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للإشادة بها وتشجيعها والإشارة إلى المبادرات المختلفة التي تهدف لاكتشاف المواهب في كل المجالات المختلفة التي تعج بها مصر.

وهنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الطالبة مريم حسن لفوزها في مسابقة برنامج الدوم أفضل مذيع تقديم تلفزيوني لاختيار العناصر الموهوبة والمتميزة من الشباب من جميع أنحاء المحافظات في مجالات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

من هي مريم حسن التي أشاد بها الرئيس مريم حسن الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

تعرف على أسعار خردة الحديد والبلاستيك والزهر اليوم

فى آخر كلماتها قبل الرحيل.. أنيسة حسونة: نهدف لتكاتف المجتمع المدنى

«المتحدة» تبحث عن شرائح مختلفة فى «الدوم».. والرئيس السيسى يؤكد على الفكرة

ضبط مالك مخزن تجارة أعلاف بحوزته 5 طن أسمدة في سوهاج

بقيمة 461 مليار دولار.. الميزان التجاري العربي يسجل فائضًا خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس