الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023 السنوية ذات عائد 25%

البنك الأهلي
البنك الأهلي

مع الإعلان عن ارتفاع حصيلة شهادات الـ25% في داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري لكي تسجل نحو مبلغ 100 مليار جنيه، وقيمة 77.5 مليار جنيها على الترتيب، ويشغل بال الكثير من المواطنين معرفة أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023  ذات عائد 25%، وذلك يكون منذ طرحها بنهاية الأسبوع الماضي.

أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023 ذات عائد 25%

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أخر موعد لشهادات البنك الأهلي 2023  ذات عائد 25%.

وقال الدكتور أحمد شوقي، أحد الخبراء المصرفيين، إن طرح شهادات بنسبة الـ25% سيأتي بالتزامن مع تاريخ الاستحقاق لشهادة الـ18%، في الفترة الممتدة من يوم 22 مارس القادم لنهاية الشهر ذاته.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن جميع عملاء شهادة الـ18% سوف يقعون تحت وطأة الخسارة بحالة كسر الشهادة من أجل إعادة شراء شهادات البلاتينية، وطلعت حرب من خلال بنكي الأهلي ومصر.

آخر موعد لشهادات البنك الأهلى وبنك مصر

وتوقع الخبير المصرفي، أن سوف يستمر طرح شهادات الـ25% إلى شهر مارس، وبالتالي تكون قدرة العملاء المنتمين لشهادة العائد 18% بالتحويل لشريحة الشراء لديهم لفئة الشهادة الجديدة بعد انتهاء أمدها.

وأضاف الخبير المصرفي، أن يهدف بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتحقيق حصيلة تقارب مبلغ التريليون جنيها من طرح شهادات الـ25%، منوها إلى أن تكون مبيعات شهادة الـ18% قد حققت داخل البنكين نحو مبلغ 750 مليار دولار بعد طرحها فى يوم 21 مارس 2022.

وأشار أحمد شوقي، إلى أن يكون الهدف من طرح الشهادات هو التقليل للسيولة النقدية في يد المواطن والتي سوف تتراوح قرب حدود مبلغ 7 تريليون جنيه، وبالتالي يكون العمل على الخفض لمعدلات التضخم.

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وكان رئيس اتحاد بنوك مصر، “محمد الأتربي”، قد حذر كافة المواطنين من أصحاب شهادة قيمة 18% من كسر تلك الشهادات حاليا لكي لا يخسروا الكثير من أموالهم.

ونوه الأتربي، بتصريحات تلفزيونية سابقه، إلى أن لا يوجد موعد محدد للإنتهاء العمل بقيمة شهادة الـ 25%، ولكن من المؤكد أن تكون هذه الشهادات لن تستمر لمدة طويلة.

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وائل لطفي

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