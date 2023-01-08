الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس البنك الأهلى: 80 مليار جنيه حصيلة شهادة 25% حتى الآن

يحيى أبو الفتوح
يحيى أبو الفتوح

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن شهادة الـ 25% طرحت لأجل غرض من أغراض السياسة النقدية، حيث سحب السيولة المتزايدة في السوق.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن شهادات الـ 25% الهدف منها منح المواطنين عائد و فرصة جيدة للاستثمار، لافتاً إلى أن هناك الكثيرين ممن قاموا بشراء العملات كمخزن قيمة، وبالتالي فإن مخزن القيمة متواجد حاليًا في الـ 25%.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أنه لم يحدث أن وجد شهادات بهذه القيمة سابقاً، لافتاً إلى أن مدة طرح الشهادة لن يستمر لفترة طويلة. 

وأكد أن إجمالي حصيلة البنك الأهلي فقط من  شهادات الـ 25% وصلت إلى 80 مليار جنيه حتى الآن.

وأشار إلى أن 50% من هذه القيمة كانت شهادات قبل ذلك وقام المواطنون بكسرها واستثمرتها في الشهادة الجديدة، والـ 50% الأخرى متنوعة ما بين حسابات المواطنين لدينا، أو التحويلات من بنوك أخرى.

وبين أن هناك الكثير من المواطنين لجأوا لبيع العملات الأجنبية للاستثمار في الشهادات الـ 25%، لافتاً إلى أنه منذ أسبوع وأكثر كان هناك شبه توقف في بيع العملات الأجنبية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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