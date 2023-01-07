الباز: إقبال المصريين على شراء شهادة الـ 25% خادع للبعض

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إقبال المصريين على شراء شهادات ذات العائد 25%، أمر خادع للبعض، موضحًا أن الشعب المصري 100 مليون، ولو أن هناك 20 مليون معهم أموال، فهناك 80 مليون آخرين يعيشون في أزمة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحكومة لن تنخدع بإقبال البعض على شراء الشهادات، بدليل أن هناك استعدادات كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمصريين، نتيجة ارتفاع الأسعار.

ولفت محمد الباز، إلى أن المصادر المصرفية تتحدث عن أن المصريين اشتروا شهادات حتى الآن بقيمة 65 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل حوالي 65% من الشهادات المطروحة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم لـ 100 مليار جنيه خلال الأيام المقبلة.

وتابع: "في ناس كتير بتسأل إيه النشاط اللى هتعمله البنوك عشان تكسب 25%، وأرى أن السؤال منطقي، ولكنه غير مشروع، لأن القطاع المصرفي مش أهبل وعارف هيعمل ايه، وإزاي هيوفر العائد للناس".

وأردف: "مش عاوز الناس تنخدع بالإقبال على شراء الشهادات، لأن ده مش معيار لأي تقييم، وهناك آخرون بحاجة إلى المساعدة والدعم".