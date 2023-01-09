مستشار شيخ الأزهر: حفل تكريم للفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن حفل تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الموسم الثالث، سيكون يوم الخميس الموافق ١٩ يناير٢٠٢٣م.

وأوضحت مستشار شيخ الأزهر أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بترتيب الجوائز علنيًا، وأن تكريمهم سيكون في حفل كبير، ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف، وعدد من الفنانين، والمثقفين، والأدباء والشعراء، وممثلين من هيئات مختلفة في المجتمع.

وبينت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن جوائز المسابقة تتضمن منح شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين الخمس الأوائل، ويحصل الفائز الأول علي درع "مئذنة الأزهر الشريف"، كما يتم نشر أسماء الفائزين وصورهم الشخصية على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومجلة الأزهر الشريف والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى جوائز مالية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 20000 جنيه، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 15000 جنيه، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10000 جنيه، والفائزون بالمركز الرابع والخامس على 5000 جنيه.

مشيرة إلى أن مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي في موسمها الثالث هدفت إلى:

اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن مصر ومكانتها التاريخية بين الدول؛ نظرًا لأنها أكثر الدول جذبًا للطلاب الوافدين وكونها معقلًا للعلوم الشرعية والعربية، وعلى أرضها الأزهر الشريف منارة العلم الإسلامي في كل بقاع الأرض.