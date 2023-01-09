إصابة 5 إثر تصادم «ميكروباص وملاكي» على طريق أسيوط الغربي

وقع حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شهد طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي"، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.