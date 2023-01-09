الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر تصادم «ميكروباص وملاكي» على طريق أسيوط الغربي

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي،  أسفر عن إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 شهد  طريق "القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي"، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ميكروباص القاهرة أسيوط الصحراوي مستشفى الفيوم الشرطة الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الرئيس السيسى: كيانات التحالف الوطنى تقوم بعمل كبير على كل المستويات

البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية بمصر ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية

بعد عودتها بيوم.. زوج يقتل زوجته بـ«مكواه» فى المنوفية

متسابقة «الدوم».. مذيعة أمام الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى

«الدستور» ينفرد بأول صور للسفينة «جلورى» أثناء قطرها بقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس