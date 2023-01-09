على رأسها كهربا والصفقات الجديدة.. الأهلي يرسل قائمته المبدئية المشاركة في مونديال الأندية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل شبه نهائي على قائمة اللاعبين المقرر أن يتم استبعادهم من صفوف القلعة الحمراء في قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يرسل الأهلي قائمته المبدئية إلى الاتحاد الدولي اليوم الإثنين الموافق 9 يناير الجاري، حيث يمتلك النادي وقتا حتى نهاية الشهر الجاري لإضافة بعض الأسماء من الصفقات الجديدة.

ووفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بطولة كأس العالم للأندية، فإن الأهلي يحق له إضافة لاعبين في قائمته المشاركة بالبطولة حتى يوم 30 يناير بشرط أن يكونوا صفقات جديدة فقط.

وكشف مصدر مسئول، أن إدارة الكرة تسعى لحسم صفقة المهاجم خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق في مونديال الأندية بعد صرف النظر عن التعاقد مع الغاني عبد العزيز يعقوبو بعد حسم صفقتي خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر والتونسي محمد الضاوي كريستو لمدة 4 مواسم ونصف الموسم وحسم صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

ويفاضل كولر بين العديد من اللاعبين الذين يكونوا في قائمة الفريق النهائية لكأس العالم للأندية وذلك بعد اقتراب استعادة عدد وافر من اللاعبين خلال الفترة المقبلة عقب العودة من الإصابة.

وأكد المصدر، أن كولر استقر على استبعاد كل من زياد طارق وحسام حسن بعد قرار إعارتهما إلى سموحة ومحمد محمود ومحمد أشرف وعمار حمدي ومصطفى سعد ميسي وذلك من أجل إحلال وتغير عدد من اللاعبين بعد التدعيمات الجديدة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الكرة وضعت محمود كهربا ضمن القائمة المبدئية وإمكانية استبداله قبل نهاية الشهر الجاري حال استمرار أزمة إيقافه من قبل الفيفا بسبب مستحقات الزمالك.